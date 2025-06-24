Путин проведет совещание о создании музейных комплексов
Совещание президента России Владимира Путина по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов пройдет 25 июня, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча будет проведена в онлайн-формате.
Как отмечено в публикации, на встрече представят свои доклады зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и глава Минкультуры Ольга Любимова. О том, как развивается строительство указанных объектов в Севастополе, Приморском крае, Кемеровской области, Кузбассе и Калининградской области, президент узнает от губернаторов регионов.
Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.