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Путин проведет совещание о создании музейных комплексов

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Совещание президента России Владимира Путина по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов пройдет 25 июня, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча будет проведена в онлайн-формате.

Как отмечено в публикации, на встрече представят свои доклады зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и глава Минкультуры Ольга Любимова. О том, как развивается строительство указанных объектов в Севастополе, Приморском крае, Кемеровской области, Кузбассе и Калининградской области, президент узнает от губернаторов регионов.

Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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