Дени Вильнёв снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я преданный поклонник Бонда. Для меня он – священная территория. Я намерен почтить эту традицию и проложить путь для множества новых миссий. Это огромная ответственность, но в то же время невероятно захватывающе для меня и большая честь», – сказал Вильнёв (цитата по Variety).