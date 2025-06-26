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Дени Вильнёв снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде

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Дени Вильнёв станет режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде, Таня Лапуант присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера, Эми Паскаль и Дэвид Хейман выступят в качестве продюсеров.

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я преданный поклонник Бонда. Для меня он – священная территория. Я намерен почтить эту традицию и проложить путь для множества новых миссий. Это огромная ответственность, но в то же время невероятно захватывающе для меня и большая честь», – сказал Вильнёв (цитата по Variety). 

Глава Amazon MGM Studios Майк Хопкинс назвал Вильнёва »одним из величайших современных режиссеров», отметив его работы «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и «Дюну». Паскаль и Хейман добавили, что «судьба франшизы в руках выдающегося мастера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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