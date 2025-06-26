Дени Вильнёв снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде
Дени Вильнёв станет режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде, Таня Лапуант присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера, Эми Паскаль и Дэвид Хейман выступят в качестве продюсеров.
«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я преданный поклонник Бонда. Для меня он – священная территория. Я намерен почтить эту традицию и проложить путь для множества новых миссий. Это огромная ответственность, но в то же время невероятно захватывающе для меня и большая честь», – сказал Вильнёв (цитата по Variety).
Глава Amazon MGM Studios Майк Хопкинс назвал Вильнёва »одним из величайших современных режиссеров», отметив его работы «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и «Дюну». Паскаль и Хейман добавили, что «судьба франшизы в руках выдающегося мастера».