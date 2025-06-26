В Санкт-Петербурге женщину задержали за передачу данных о военных РФ на Украину

Гражданка 1977 г. р., по данным ФСБ, узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей. Это было необходимо для дальнейшего проведения террористических акций в их отношении. В мобильном телефоне женщины была найдена переписка с украинским куратором в мессенджере WhatsApp, где она и получала задания.