В Санкт-Петербурге женщину задержали за передачу данных о военных РФ на Украину
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.
Гражданка 1977 г. р., по данным ФСБ, узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей. Это было необходимо для дальнейшего проведения террористических акций в их отношении. В мобильном телефоне женщины была найдена переписка с украинским куратором в мессенджере WhatsApp, где она и получала задания.
Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Наказание по ней может достигать от 12 до 20 лет лишения свободы.
25 июня силовики пресекли действия двоих россиян, которые работали на спецслужбы Украины и планировали организацию теракта в отношении одного из военных Минобороны РФ. Преступники хотели использовать бомбу, которую достали из схрона. При задержании они открыли огонь, но были нейтрализованы.