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ФСБ ликвидировала двоих россиян, которые хотели подорвать военного в Подмосковье

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли действия двоих граждан России, которые работали на спецслужбы Украины и планировали совершить теракт против одного из военнослужащих в Подмосковье, сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, пособники украинских спецслужб хотели использовать бомбу, которую достали из схрона. При задержании они открыли огонь, но были нейтрализованы. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. В сообщении ФСБ говорится, что задержанные были найдены «в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области». На месте также были обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним.

В ФСБ отметили, что так называемые украинские кураторы привлекают россиян в террористическую деятельность с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также в социальных сетях. У преступников были найдены средства связи, в которых содержалась переписка со спецслужбами ВСУ.

25 июня силовики задержали двоих агентов молдавских спецслужб в Москве, они дали признательные показания. Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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