ФСБ ликвидировала двоих россиян, которые хотели подорвать военного в Подмосковье

По данным ведомства, пособники украинских спецслужб хотели использовать бомбу, которую достали из схрона. При задержании они открыли огонь, но были нейтрализованы. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. В сообщении ФСБ говорится, что задержанные были найдены «в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области». На месте также были обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним.