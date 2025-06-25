ФСБ ликвидировала двоих россиян, которые хотели подорвать военного в Подмосковье
Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли действия двоих граждан России, которые работали на спецслужбы Украины и планировали совершить теракт против одного из военнослужащих в Подмосковье, сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, пособники украинских спецслужб хотели использовать бомбу, которую достали из схрона. При задержании они открыли огонь, но были нейтрализованы. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. В сообщении ФСБ говорится, что задержанные были найдены «в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области». На месте также были обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним.
В ФСБ отметили, что так называемые украинские кураторы привлекают россиян в террористическую деятельность с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также в социальных сетях. У преступников были найдены средства связи, в которых содержалась переписка со спецслужбами ВСУ.
25 июня силовики задержали двоих агентов молдавских спецслужб в Москве, они дали признательные показания. Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы.