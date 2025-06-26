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В США российской ученой Ксении Петровой предъявили обвинения в контрабанде

Ведомости

Жюри присяжных в США предъявило обвинение российскому научному сотруднику Гарвардского университета Ксении Петровой в контрабанде эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов, сокрытии факта от следствия и лжи. Об этом сообщила прокуратура США в Массачусетсе.

По данным ведомства, 16 февраля Петрова прилетела из Парижа в Бостон. По прибытии ее остановили для досмотра сотрудники таможни и пограничной службы. В багаже россиянки обнаружили незадекларированные биологические материалы, включая пенопластовую коробку с эмбрионами шпорцевой лягушки в микроцентрифугах и эмбриональные образцы в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах.

Петрова сначала отрицала, что везет с собой биологический материал, но потом призналась в обратном. Во время допроса под присягой ученая заявила, что не была уверена в том, что нужно декларировать эмбрионы при въезде в США. При этом в телефоне Петровой была найдена переписка с коллегой, который предупредил ее о необходимости задекларировать биологический материал. В другой переписке с главным исследователем тот спросил Петрову о плане по прохождению американской таможни. Она ответила: «Пока никакого плана нет. Я не смогу их проглотить».

Согласно обвинению, Петровой грозит тюремное заключение на срок до 20 лет и штраф до $250 000.

В феврале Петрова была задержана в аэропорту Бостона после того, как она не задекларировала эмбрионы лягушек при прохождении таможенного контроля. Россиянка находится в США по гостевой визе. Она привезла образцы по просьбе руководителя своей исследовательской группы в Гарвардской медицинской школе.

15 мая минюст США потребовал депортировать Петрову в Россию. В этот же день прокуратура США в Массачусетсе сообщила, что ученая, которая содержалась в следственном изоляторе в Луизиане, после предъявления обвинений была взята под стражу. Сторона защиты уточнила, что ее перевели в федеральную тюрьму.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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