В США российской ученой Ксении Петровой предъявили обвинения в контрабанде
Жюри присяжных в США предъявило обвинение российскому научному сотруднику Гарвардского университета Ксении Петровой в контрабанде эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов, сокрытии факта от следствия и лжи. Об этом сообщила прокуратура США в Массачусетсе.
По данным ведомства, 16 февраля Петрова прилетела из Парижа в Бостон. По прибытии ее остановили для досмотра сотрудники таможни и пограничной службы. В багаже россиянки обнаружили незадекларированные биологические материалы, включая пенопластовую коробку с эмбрионами шпорцевой лягушки в микроцентрифугах и эмбриональные образцы в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах.
Петрова сначала отрицала, что везет с собой биологический материал, но потом призналась в обратном. Во время допроса под присягой ученая заявила, что не была уверена в том, что нужно декларировать эмбрионы при въезде в США. При этом в телефоне Петровой была найдена переписка с коллегой, который предупредил ее о необходимости задекларировать биологический материал. В другой переписке с главным исследователем тот спросил Петрову о плане по прохождению американской таможни. Она ответила: «Пока никакого плана нет. Я не смогу их проглотить».
Согласно обвинению, Петровой грозит тюремное заключение на срок до 20 лет и штраф до $250 000.
В феврале Петрова была задержана в аэропорту Бостона после того, как она не задекларировала эмбрионы лягушек при прохождении таможенного контроля. Россиянка находится в США по гостевой визе. Она привезла образцы по просьбе руководителя своей исследовательской группы в Гарвардской медицинской школе.
15 мая минюст США потребовал депортировать Петрову в Россию. В этот же день прокуратура США в Массачусетсе сообщила, что ученая, которая содержалась в следственном изоляторе в Луизиане, после предъявления обвинений была взята под стражу. Сторона защиты уточнила, что ее перевели в федеральную тюрьму.