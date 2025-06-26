В США российской ученой Ксении Петровой предъявили обвинения в контрабанде

Петрова сначала отрицала, что везет с собой биологический материал, но потом призналась в обратном. Во время допроса под присягой ученая заявила, что не была уверена в том, что нужно декларировать эмбрионы при въезде в США. При этом в телефоне Петровой была найдена переписка с коллегой, который предупредил ее о необходимости задекларировать биологический материал. В другой переписке с главным исследователем тот спросил Петрову о плане по прохождению американской таможни. Она ответила: «Пока никакого плана нет. Я не смогу их проглотить».