Задержанная в Новороссийске не видела «ничего страшного» в передаче данных Киеву
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Новороссийска, которая передавала через украинских кураторов сведения о российских кораблях в Черном море и объектах ПВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. С ней в мессенджере Telegram связался представитель проукраинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, и предложил денежное вознаграждение за пособничество. Далее она по заданию собрала данные о российских объектах ПВО и военных кораблях. Однако, подчеркнуто в сообщении ФСБ, благодаря принятым мерам «поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено».
Во время задержания женщина сказала сотрудникам ФСБ, что не видела в своих действиях «ничего такого страшного». Она не ответила, с какой целью передавала данные. Вину задержанная признала. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена) с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы.
26 июня силовики задержали женщину, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам в Санкт-Петербурге. По данным следствия, она узнавала места проживания военных, а также данные об их автомобилях. Это было нужно для дальнейшего проведения террористических актов.