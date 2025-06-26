Задержанная в Новороссийске не видела «ничего страшного» в передаче данных Киеву

По данным ведомства, женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. С ней в мессенджере Telegram связался представитель проукраинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, и предложил денежное вознаграждение за пособничество. Далее она по заданию собрала данные о российских объектах ПВО и военных кораблях. Однако, подчеркнуто в сообщении ФСБ, благодаря принятым мерам «поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено».