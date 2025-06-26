Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Задержанная в Новороссийске не видела «ничего страшного» в передаче данных Киеву

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Новороссийска, которая передавала через украинских кураторов сведения о российских кораблях в Черном море и объектах ПВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. С ней в мессенджере Telegram связался представитель проукраинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, и предложил денежное вознаграждение за пособничество. Далее она по заданию собрала данные о российских объектах ПВО и военных кораблях. Однако, подчеркнуто в сообщении ФСБ, благодаря принятым мерам «поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено».

Во время задержания женщина сказала сотрудникам ФСБ, что не видела в своих действиях «ничего такого страшного». Она не ответила, с какой целью передавала данные. Вину задержанная признала. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена) с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы.

26 июня силовики задержали женщину, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам в Санкт-Петербурге. По данным следствия, она узнавала места проживания военных, а также данные об их автомобилях. Это было нужно для дальнейшего проведения террористических актов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных