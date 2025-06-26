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Россельхознадзор с 30 июня запретил ввоз семян из Нидерландов

Ведомости

Россельхознадзор вводит запрет на ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов с 30 июня 2025 г. для обеспечения фитосанитарного благополучия России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на сохранение фитосанитарной безопасности страны, поддержание ее имиджа как надежного экспортера и предотвращение распространения карантинных объектов на территории России.

В Россельхознадзоре отметили, что в июне в партиях семенного материала и растений для защищенного грунта нидерландского происхождения были выявлены три случая заражения карантинными объектами, представляющими угрозу для стран – участниц ЕАЭС.

«Обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande)», – пояснили в Россельхознадзоре.

Согласно данным ФГИС «Аргус-Фито», по состоянию на 22 июня 2025 г. в Россию было ввезено 9,6 млн единиц посадочного материала и 530,5 т семенного материала из Нидерландов. Для сравнения: за весь 2024 г. показатели составили 41,6 млн штук и 671,9 т соответственно.

До этого Россельхознадзор анонсировал возможное введение запрета на ввоз цветов из Армении с 27 июня. Причиной стали систематические нарушения фитосанитарных требований, установленных Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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