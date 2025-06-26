Россельхознадзор с 30 июня запретил ввоз семян из Нидерландов

Согласно данным ФГИС «Аргус-Фито», по состоянию на 22 июня 2025 г. в Россию было ввезено 9,6 млн единиц посадочного материала и 530,5 т семенного материала из Нидерландов. Для сравнения: за весь 2024 г. показатели составили 41,6 млн штук и 671,9 т соответственно.