Россельхознадзор с 30 июня запретил ввоз семян из Нидерландов
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов с 30 июня 2025 г. для обеспечения фитосанитарного благополучия России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на сохранение фитосанитарной безопасности страны, поддержание ее имиджа как надежного экспортера и предотвращение распространения карантинных объектов на территории России.
В Россельхознадзоре отметили, что в июне в партиях семенного материала и растений для защищенного грунта нидерландского происхождения были выявлены три случая заражения карантинными объектами, представляющими угрозу для стран – участниц ЕАЭС.
«Обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande)», – пояснили в Россельхознадзоре.
Согласно данным ФГИС «Аргус-Фито», по состоянию на 22 июня 2025 г. в Россию было ввезено 9,6 млн единиц посадочного материала и 530,5 т семенного материала из Нидерландов. Для сравнения: за весь 2024 г. показатели составили 41,6 млн штук и 671,9 т соответственно.
До этого Россельхознадзор анонсировал возможное введение запрета на ввоз цветов из Армении с 27 июня. Причиной стали систематические нарушения фитосанитарных требований, установленных Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).