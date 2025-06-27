Дюмин призвал находить новые решения в вопросах повышения рождаемости
Чтобы увеличить рождаемость, особенно в регионах, где она ниже среднего по России, нужно применять все доступные методы, включая те, что не требуют денег, и искать новые подходы. Об этом заявил секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.
«Вопросы заботы о семье и детях будут актуальны для нас всегда и во все времена», – сказал Дюмин в ходе первого заседания обновленного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья».
Также он призвал сделать комиссию центральной площадкой для обсуждения с регионами и экспертами предложений по вопросам повышения рождаемости, выработки оптимальных решений и тиражирования лучших практик.
В заседании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, представители федеральных органов власти, главы регионов и др.
Это было первое собрание комиссии, на котором присутствовал ее новый руководитель – глава Мордовии Артем Здунов. Он был назначен на эту должность указом президента России Владимира Путина от 2 апреля 2025 г.