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Дюмин призвал находить новые решения в вопросах повышения рождаемости

Ведомости

Чтобы увеличить рождаемость, особенно в регионах, где она ниже среднего по России, нужно применять все доступные методы, включая те, что не требуют денег, и искать новые подходы. Об этом заявил секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.

«Вопросы заботы о семье и детях будут актуальны для нас всегда и во все времена», – сказал Дюмин в ходе первого заседания обновленного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья».

Также он призвал сделать комиссию центральной площадкой для обсуждения с регионами и экспертами предложений по вопросам повышения рождаемости, выработки оптимальных решений и тиражирования лучших практик.

В заседании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, представители федеральных органов власти, главы регионов и др.

Это было первое собрание комиссии, на котором присутствовал ее новый руководитель – глава Мордовии Артем Здунов. Он был назначен на эту должность указом президента России Владимира Путина от 2 апреля 2025 г.

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