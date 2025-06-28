Росмолодежь запустила службу заботы
Росмолодежь запустила Единую службу заботы, с помощью которой можно узнать о программах и проектах агентства и подать заявку, рассказал в День молодежи глава организации Григорий Гуров.
«Сегодня мы запускаем Единую службу заботы, чтобы слышать вас и наша работа была еще эффективнее!» – написал Гуров в своем Telegram-канале.
На горячую линию можно обращаться по нескольким вопросам. Там расскажут о подходящих программах и проектах, помогут разобраться с регистрацией и подачей заявки и решить технические вопросы «без стресса и ожидания», рассказал глава организации.