При теракте в Пакистане погибли 16 человек
До 16 человек выросло количество жертв в Пакистане, где террорист-смертник протаранил военную колонну, ответственность за нападение взял на себя пакистанский «Талибан», сообщает AFP со ссылкой на местные власти и полицию.
Один из чиновников в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва анонимно сообщил, что террорист-смертник врезался на автомобиле, нагруженном взрывчаткой, в военную колонну. Изначально было известно о 13 погибших солдатах, позднее число жертв выросло до 16.
По данным полиции, в результате взрыва также обрушились крыши двух домов, пострадали шесть детей. По данным СМИ, ответственность за атаку взяло на себя крыло вооруженной группировки Хафиза Гуля Бахадура, фракции пакистанского «Талибана».