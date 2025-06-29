Правительство учредило День российской адвокатуры

В кабмине напомнили, что эта дата уже неформально утвердилась в адвокатском сообществе как профессиональный праздник. В этот день в 2002 г. был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В конце мая Федеральная палата адвокатов и палаты в регионах также проводят акцию «Адвокаты – гражданам», в рамках которой граждане могут получить бесплатную юридическую помощь.