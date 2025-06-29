На подъездах к Крымскому мосту скопились более 1000 автомобилей

По данным канала, в очереди на мост со стороны Керчи находится 185 автомобилей. Машины начали скапливаться в направлении Крыма с 9:00. К 14:00 на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края скопилось более 500 автомобилей, время ожидания составляло три часа.