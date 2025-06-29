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На подъездах к Крымскому мосту скопились более 1000 автомобилей

Ведомости

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани Краснодарского края проезда ожидают 890 автомобилей, автомобилисты пробудут в пробке около трех часов. Такие данные на 15:00 приводит Telegram-канал оперативной информации по ситуации на автоподходах к мосту.

По данным канала, в очереди на мост со стороны Керчи находится 185 автомобилей. Машины начали скапливаться в направлении Крыма с 9:00. К 14:00 на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края скопилось более 500 автомобилей, время ожидания составляло три часа.

1 мая Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям Крыма и Краснодарского края с предложением расширить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов при въезде на Крымский мост. Инициатива связана с образованием многокилометровой пробки 1 мая, когда в очереди скопилось около 2600 автомобилей, а время ожидания составляло несколько часов.

В конце мая Минэкономразвития сообщило, что профильные ведомства готовят расширение числа пунктов досмотра на въезде в Крым и работают над оптимизацией процедуры проверки, чтобы сократить время досмотра.

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