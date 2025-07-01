Суд арестовал еще одного последователя блогера Алекса Лесли
Савеловский суд Москвы арестовал на 11 суток еще одного последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) Данилу Прыгункова по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщает «РИА Новости».
Кириллов в соцсетях призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Впоследствии против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Позднее суд арестовал на 15 суток последователей блогера Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства, они были признаны виновными по статье о мелком хулиганстве.
28 июня Тверской районный суд Москвы по ходатайству столичных следователей на два месяца отправил под стражу одного из последователей блогера Алексея Башина. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчина будет находиться под стражей в течение 1 месяца 28 суток. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.