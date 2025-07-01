Суд арестовал еще одного последователя блогера Алекса Лесли

28 июня Тверской районный суд Москвы по ходатайству столичных следователей на два месяца отправил под стражу одного из последователей блогера Алексея Башина. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчина будет находиться под стражей в течение 1 месяца 28 суток. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.