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Суд на два месяца арестовал последователя блогера Алекса Лесли

Ведомости

Тверской районный суд Москвы по ходатайству столичных следователей на два месяца отправил под стражу одного из последователей блогера Алекса Лесли, сообщает Telegram-канал Главного следственного управления СК России по Москве.

Суд арестовал Алексея Башина, уточняет также Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Мужчина будет находиться под стражей в течение 1 месяца 28 суток. Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Один из последователей блогера, который склонял своих сторонников совершать в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера, был задержан 27 июня в Тульской области, сообщал ранее СК. Причастность обвиняемого к совершению преступления, как уточняли в следственном управлении, подтвердили показания потерпевшей, свидетелей, а также «протокол осмотра предметов и иные материалы уголовного дела».

Блогер в соцсетях призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Против Лесли было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Позднее суд арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства, они были признаны виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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