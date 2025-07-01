В Турции решили закрыть все животноводческие рынки
Все животноводческие рынки в Турции будут закрыты в связи с ростом числа случаев заражения ящуром. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на главное управление по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства страны.
Главное управление сельского и лесного хозяйства направило в 81 турецкую провинцию письмо, в котором сообщалось, что рынки животных по всей стране закрыты. В документе говорится, что в связи с праздником Курбан-байрам в стране фиксируется интенсивная циркуляция в передвижениях животных и наблюдается увеличение очагов ящура. Поясняется также, что в выявленных очагах приняты карантинные меры.
Указано также, что производство защитных вакцин против новых типов вирусов завершилось, их применение в полевых условиях началось. При этом вакцинировать всех парнокопытных животных в короткие сроки невозможно.
«Общеизвестно, что ограничение перемещения животных в зонах риска является более эффективным методом, чем вакцинация», – говорится в материале.
В конце декабря 2024 г. Россельхознадзор представил статистику, согласно которой новые очаги ящура были зарегистрированы в Алжире, Египте, Зимбабве, Ираке, Камбодже, Китае, Саудовской Аравии, Турции и др. С 20 января ведомство запретило ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура.