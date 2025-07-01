В Турции решили закрыть все животноводческие рынки

Главное управление сельского и лесного хозяйства направило в 81 турецкую провинцию письмо, в котором сообщалось, что рынки животных по всей стране закрыты. В документе говорится, что в связи с праздником Курбан-байрам в стране фиксируется интенсивная циркуляция в передвижениях животных и наблюдается увеличение очагов ящура. Поясняется также, что в выявленных очагах приняты карантинные меры.