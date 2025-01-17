Россельхознадзор запретит ввоз в Россию продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор запретит ввоз в Россию продукции животноводства из ЕСВедомство выявило угрозу распространения ящура
С 20 января запрещается ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Об этом объявили в Россельхознадзоре.
Ограничения вводятся на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящура.
«Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и <...> приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию», – говорится в сообщении.
Ведомство считает, что распространение ящура могло произойти в связи с «бесконтрольным движением живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС». Вероятным маршрутом Россельхознадзор назвал путь Украина – Польша – Германия.
«Создана угроза для территории Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов», – предупредили в российской службе.
Россельхознадзор в конце декабря 2024 г. представил статистику, согласно которой новые очаги ящура были зарегистрированы в Алжире, Египте, Зимбабве, Ираке, Камбодже, Китае, Саудовской Аравии, Турции и др. Новые очаги на территории Украины российское ведомство в 2024 г. не зафиксировало, следует из информации на сайте.
В октябре прошлого года Россия ввела временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана нескольких видов подкарантинной продукции. Решение было принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана для обеспечения фитосанитарной безопасности России.