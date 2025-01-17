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Россельхознадзор запретит ввоз в Россию продукции животноводства из ЕС

Ведомство выявило угрозу распространения ящура
Ведомости

С 20 января запрещается ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Об этом объявили в Россельхознадзоре.

Ограничения вводятся на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящура.

«Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и <...> приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию», – говорится в сообщении.

Ведомство считает, что распространение ящура могло произойти в связи с «бесконтрольным движением живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС». Вероятным маршрутом Россельхознадзор назвал путь Украина – Польша – Германия.

«Создана угроза для территории Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов», – предупредили в российской службе.

Россельхознадзор в конце декабря 2024 г. представил статистику, согласно которой новые очаги ящура были зарегистрированы в Алжире, Египте, Зимбабве, Ираке, Камбодже, Китае, Саудовской Аравии, Турции и др. Новые очаги на территории Украины российское ведомство в 2024 г. не зафиксировало, следует из информации на сайте.

В октябре прошлого года Россия ввела временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана нескольких видов подкарантинной продукции. Решение было принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана для обеспечения фитосанитарной безопасности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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