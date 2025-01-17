Россельхознадзор запретит ввоз в Россию продукции животноводства из ЕС

«Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и <...> приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию», – говорится в сообщении.