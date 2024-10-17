Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз ряда продуктов из Казахстана
Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана нескольких видов подкарантинной продукции с 17 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
С начала этого года Россельхознадзор выявил 215 случаев обнаружения карантинных для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов в подкарантинной продукции, поступившей в Россию из Казахстана. Показатель в четыре раза превышает результаты за аналогичный период 2023 г. Ведомство сообщало об этом казахстанской стороне и указывало на необходимость принятия мер по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.
«В сентябре текущего года Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на ряд подкарантинной продукции, ввозимой на территорию России. Но выдача фитосанитарных сертификатов, как и случаи выявления, продолжились. Кроме того, не были предоставлены результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов», – уточнили в ведомстве.
Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана для обеспечения фитосанитарной безопасности России. Под ограничения попали томаты, перцы, семена подсолнечника для посева, свежие дыни, пшеница, семена льна и чечевицы. Допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при оформлении казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов на страну конечного назначения и перевалки зерна происхождения Казахстана из железнодорожных вагонов в трюмы судов.
В прошлом году товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель правительства России Михаил Мишустин. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.