Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз ряда продуктов из Казахстана

С начала этого года Россельхознадзор выявил 215 случаев обнаружения карантинных для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов в подкарантинной продукции, поступившей в Россию из Казахстана. Показатель в четыре раза превышает результаты за аналогичный период 2023 г. Ведомство сообщало об этом казахстанской стороне и указывало на необходимость принятия мер по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.