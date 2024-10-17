Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз ряда продуктов из Казахстана

Ведомости

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана нескольких видов подкарантинной продукции с 17 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С начала этого года Россельхознадзор выявил 215 случаев обнаружения карантинных для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов в подкарантинной продукции, поступившей в Россию из Казахстана. Показатель в четыре раза превышает результаты за аналогичный период 2023 г. Ведомство сообщало об этом казахстанской стороне и указывало на необходимость принятия мер по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.

«В сентябре текущего года Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на ряд подкарантинной продукции, ввозимой на территорию России. Но выдача фитосанитарных сертификатов, как и случаи выявления, продолжились. Кроме того, не были предоставлены результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов», – уточнили в ведомстве.

Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана для обеспечения фитосанитарной безопасности России. Под ограничения попали томаты, перцы, семена подсолнечника для посева, свежие дыни, пшеница, семена льна и чечевицы. Допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при оформлении казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов на страну конечного назначения и перевалки зерна происхождения Казахстана из железнодорожных вагонов в трюмы судов.

В прошлом году товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге, сообщал в марте председатель правительства России Михаил Мишустин. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г. По словам Мишустина, накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана составили 1,5 трлн руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных