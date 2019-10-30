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МВД пресекло поставки хозперчаток вместо медицинских на сумму 1,2 млрд рублей

Ведомости

Сотрудники МВД провели обыски и пресекли сбыт хозяйственных перчаток в медучреждения, сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Контракты на поставку медицинских перчаток были заключены злоумышленниками с учреждениями в Москве, Бурятии, Астраханской, Владимирской, Новосибирской областях, Краснодарском крае и иных регионах России на общую сумму 1,2 млрд руб.

По данным следствия, преступники оформили для своей организации регистрационное удостоверение на медицинское изделие – хирургические перчатки. Для реализации своей схемы они взяли в аренду несколько нежилых помещений в поселке Турунтаево Республики Бурятии. Вместо того чтобы производить перчатки и хранить их в складских помещениях, они делали закупки хозперчаток в странах Юго-Восточной Азии, а затем меняли на них упаковку. В «производстве» участвовали 25 человек.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 (мошенничество) и 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок) УК РФ. Предполагаемых организаторов двое, они оба сотрудничают со следствием, свою вину признали.

В начале июня сотрудники полиции пресекли распространение фальшивых денежных купюр в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Луганской народной республике. Тогда стало известно, что 38-летний житель Республики Дагестан лично курировал распространение фальшивок. Он привозил в Новошахтинск Ростовской области партии поддельных пятитысячных банкнот. Его сообщники расплачивались ими в магазинах и возвращали настоящие деньги организатору.

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