По данным следствия, преступники оформили для своей организации регистрационное удостоверение на медицинское изделие – хирургические перчатки. Для реализации своей схемы они взяли в аренду несколько нежилых помещений в поселке Турунтаево Республики Бурятии. Вместо того чтобы производить перчатки и хранить их в складских помещениях, они делали закупки хозперчаток в странах Юго-Восточной Азии, а затем меняли на них упаковку. В «производстве» участвовали 25 человек.