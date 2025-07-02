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Володин: самозапрет на кредиты оформили 12 млн россиян

Ведомости

За четыре месяца более 12 млн человек в России добровольно установили самозапрет на оформление кредитов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что оформление самозапрета прежде всего позволяет россиянам обезопасить себя от действий мошенников, которые могут взять на их имя кредит, обманом получив персональные данные. Володин подчеркнул необходимость информирования об этом пожилых людей, как самой уязвимой перед аферистами категории. Он рекомендовал подписчикам сообщить родным и близким о возможности самозапрета и помочь с его подключением, если потребуется.

Закон о праве на самозапрет на оформление кредитов заработал 1 марта 2025 г. Функция может быть полной или частичной: граждане могут выбрать самозапрет на кредиты в банках и (или) микрофинансовых организациях. Если гражданин захочет взять кредит после оформления самозапрета, то он может отменить эту опцию и спустя несколько дней так называемого «периода охлаждения» обратиться в банк.

30 июня «Ведомости» писали, что в июне попытки россиян с самозапретом оформить кредит или заем сильно сократились относительно марта, когда механизм начал работу. Об этом сообщили представители Т-банка и нескольких микрофинансовых организаций (МФО) – «Займера», «Мигкредита», «Саммита», «Джой мани» и Moneyman.

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