Володин: самозапрет на кредиты оформили 12 млн россиян

Закон о праве на самозапрет на оформление кредитов заработал 1 марта 2025 г. Функция может быть полной или частичной: граждане могут выбрать самозапрет на кредиты в банках и (или) микрофинансовых организациях. Если гражданин захочет взять кредит после оформления самозапрета, то он может отменить эту опцию и спустя несколько дней так называемого «периода охлаждения» обратиться в банк.