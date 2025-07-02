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Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трем годам колонии

Ведомости

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 11 ноября 2024 г. в квартире дома на улице Энергостроителей в Екатеринбурге. В ходе распития алкоголя между Бурдиным и его знакомым возник словесный конфликт, переросший в драку. Из личных неприязненных отношений музыкант нанес потерпевшему удар хозяйственным ножом в область живота, причинив «колото-резаную» рану передней брюшной стенки. Пострадавший был госпитализирован.

В ходе судебных прений гособвинитель запросил для Бурдина четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год.

Бурдин был задержан в январе 2025 г. Суд в Екатеринбурге избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бурдин известен как сооснователь и участник первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации», с которой выступал с 1989 по 1993 г. Сообщалось, что в 2018 г. музыкант уже проходил принудительное лечение в психиатрической больнице после аналогичного инцидента: тогда он ранил ножом мужчину, который, по его словам, угрожал ему и его жене.

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