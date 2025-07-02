Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трем годам колонии

Бурдин известен как сооснователь и участник первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации», с которой выступал с 1989 по 1993 г. Сообщалось, что в 2018 г. музыкант уже проходил принудительное лечение в психиатрической больнице после аналогичного инцидента: тогда он ранил ножом мужчину, который, по его словам, угрожал ему и его жене.