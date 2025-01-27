В Екатеринбурге арестовали сооснователя группы «Смысловые галлюцинации»
Свердловский областной суд оставил под арестом сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина до 11 февраля. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Бурдин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
В апелляции 27 января оставили решение суда первой инстанции без изменений, Бурдин останется под арестом по 11 февраля 2025 г. По сообщению суда, под стражей он содержится с ноября 2024 г. Издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник пишет, что Бурдин в ходе конфликта, который произошел в ноябре, якобы «ударил кого-то ножом».
«Сейчас Владимир Бурдин находится в психдиспансере на 8-м км Сибирского тракта на психолого-психиатрической экспертизе, назначенной в рамках уголовного дела», – говорится в сообщении.
Бурдин является сооснователем и участником первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации», играл в коллективе с 1989 по 1993 г. Издание E1.ru отмечает, что в 2018 г. музыкант был отправлен на принудительное лечение в психбольницу после драки. Тогда он ударил ножом мужчину, который угрожал ему и его жене.
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