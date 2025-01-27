Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Екатеринбурге арестовали сооснователя группы «Смысловые галлюцинации»

Ведомости

Свердловский областной суд оставил под арестом сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина до 11 февраля. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Бурдин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

В апелляции 27 января оставили решение суда первой инстанции без изменений, Бурдин останется под арестом по 11 февраля 2025 г. По сообщению суда, под стражей он содержится с ноября 2024 г. Издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник пишет, что Бурдин в ходе конфликта, который произошел в ноябре, якобы «ударил кого-то ножом».

«Сейчас Владимир Бурдин находится в психдиспансере на 8-м км Сибирского тракта на психолого-психиатрической экспертизе, назначенной в рамках уголовного дела», – говорится в сообщении.

Бурдин является сооснователем и участником первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации», играл в коллективе с 1989 по 1993 г. Издание E1.ru отмечает, что в 2018 г. музыкант был отправлен на принудительное лечение в психбольницу после драки. Тогда он ударил ножом мужчину, который угрожал ему и его жене.

27 декабря певец Эдуард Шарлот получил 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных