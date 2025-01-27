В Екатеринбурге арестовали сооснователя группы «Смысловые галлюцинации»

Бурдин является сооснователем и участником первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации», играл в коллективе с 1989 по 1993 г. Издание E1.ru отмечает, что в 2018 г. музыкант был отправлен на принудительное лечение в психбольницу после драки. Тогда он ударил ножом мужчину, который угрожал ему и его жене.