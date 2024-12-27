Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 года колонии за реабилитацию нацизма
Певец Эдуард Шарлот получил 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). Приговор вынес Самарский областной суд, сообщает «РИА Новости».
Ранее гособвинение просило назначить певцу 7 лет 5 месяцев колонии. Прокуратура также отмечала, что из обвинения нужно исключить статьи о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и о похищении или повреждении документов (325 УК РФ). Сторона защиты просила оправдать Шарлота.
В ноябре Московский патриархат направил судье Самарского облсуда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту Шарлота, писал «Коммерсантъ». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также простил артиста.
Летом 2023 г. певец разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. Против Шарлота возбудили уголовные дела, он был взят под стражу. 18 октября его арест был продлен до 24 марта 2025 г.
В январе 2024 г. певец на заседании в суде попросил прощения у Путина, россиян и патриарха Кирилла. Свои поступки он объяснил влиянием проамериканской пропаганды.