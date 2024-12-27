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Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Ведомости

Певец Эдуард Шарлот получил 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ). Приговор вынес Самарский областной суд, сообщает «РИА Новости».

Ранее гособвинение просило назначить певцу 7 лет 5 месяцев колонии. Прокуратура также отмечала, что из обвинения нужно исключить статьи о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и о похищении или повреждении документов (325 УК РФ). Сторона защиты просила оправдать Шарлота.

В ноябре Московский патриархат направил судье Самарского облсуда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту Шарлота, писал «Коммерсантъ». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также простил артиста.

Летом 2023 г. певец разместил в сети несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике Шарлот порвал портрет человека, напоминающего президента РФ Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. Против Шарлота возбудили уголовные дела, он был взят под стражу. 18 октября его арест был продлен до 24 марта 2025 г.

В январе 2024 г. певец на заседании в суде попросил прощения у Путина, россиян и патриарха Кирилла. Свои поступки он объяснил влиянием проамериканской пропаганды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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