РПЦ призвала освободить певца Шарлота от уголовной ответственности

Это произошло после того, как летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.