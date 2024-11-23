РПЦ призвала освободить певца Шарлота от уголовной ответственности
В Русской православной церкви (РПЦ) призвали освободить певца Эдуарда Шарлота от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо в защиту исполнителя от Московского патриархата.
Шарлот также был прощен патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил в суде 22 ноября иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, участвующий в процессе в качестве консультанта.
В конце 2023 г. против Шарлота было возбуждено четыре уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). В СИЗО Шарлот находится конца прошлого года. 18 октября суд в Самаре продлил арест певцу до 24 марта 2025 г.
Это произошло после того, как летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина. Осенью того же года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.
Шарлот просил прощения после задержания и в ходе судебного процесса. В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у Путина, россиян и патриарха Кирилла. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.