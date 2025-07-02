Иностранцам не стали запрещать работать курьерами и таксистами в Петербурге

Вместо запрета для иностранцев власти ввели новые правила для курьеров. С 1 июля скорость их передвижения на транспортных средствах по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам ограничена до 10 км/ч. Кроме того, курьерам запрещено передвигаться на транспорте по ряду улиц, перечисленных в документе.