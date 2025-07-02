Иностранцам не стали запрещать работать курьерами и таксистами в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга решили не запрещать иностранным гражданам работать в такси и службах доставки. Это следует из окончательной версии распоряжения губернатора, регулирующего работу курьеров и самокатчиков.
На этапе антикоррупционной экспертизы документ содержал пункт, ограничивающий труд иностранцев в качестве таксистов и курьеров. Однако в финальной редакции, опубликованной на сайте Смольного, упоминание о гражданстве работников исчезло.
Вместо запрета для иностранцев власти ввели новые правила для курьеров. С 1 июля скорость их передвижения на транспортных средствах по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам ограничена до 10 км/ч. Кроме того, курьерам запрещено передвигаться на транспорте по ряду улиц, перечисленных в документе.
Также с 15 июля работодатели обязаны оснастить курьеров устройствами для определения их местоположения. Также с этой даты вводятся требования к внешнему виду: сотрудники должны выглядеть опрятно. Остается в силе норма о формировании реестра с полными данными всех курьеров.
17 марта сообщалось, что курьерам в Санкт-Петербурге предлагают зарплаты в 105 000 руб., в Москве медианное предложение для доставщиков достигало 130 000 руб. А в Екатеринбурге – 90 000 руб.