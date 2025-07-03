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Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

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Временные ограничения на прием и отправку самолетов установлены в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение о введении ограничений он опубликовал в 06:10 мск 3 июля. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В 02:25 мск Кореняко проинформировал об ограничениях в аэропорту Тамбова («Донское»).

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что женщина погибла при падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком округе. Еще два человека были ранены. Кроме того, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. В заселенной части здания было повреждено остекление, жителей эвакуировали. Также из-за падения БПЛА на парковке одного из предприятий в Ельце начался пожар.

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