Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове
Временные ограничения на прием и отправку самолетов установлены в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Сообщение о введении ограничений он опубликовал в 06:10 мск 3 июля. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что женщина погибла при падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком округе. Еще два человека были ранены. Кроме того, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. В заселенной части здания было повреждено остекление, жителей эвакуировали. Также из-за падения БПЛА на парковке одного из предприятий в Ельце начался пожар.