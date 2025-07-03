Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что женщина погибла при падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком округе. Еще два человека были ранены. Кроме того, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. В заселенной части здания было повреждено остекление, жителей эвакуировали. Также из-за падения БПЛА на парковке одного из предприятий в Ельце начался пожар.