Четверо погибли при крушении парома у берегов Бали

Четверо погибли при крушении парома у берегов БалиПропавшими без вести числятся 38 человек
В результате крушения пассажирского парома KMP Tunu Pratama вблизи острова Бали в Индонезии погибли четверо человек, еще 23 человека были спасены. Без вести пропали 38 человек, сообщает Associated Press.
Всего на борту были 53 пассажира, 12 членов экипажа, а также 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков. Согласно заявлению Национального поисково-спасательного агентства, судно вышло из порта Кетапанг на Восточной Яве поздним вечером 2 июля и почти через 30 минут затонуло. Паром направлялся в порт Гилиманук на Бали.
25 ноября 2024 г. туристическая яхта Sea Story потерпела крушение в Красном море к северу от города Марса-Алам. На борту находились 45 человек – 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. Судно отправилась в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября оно должно было прибыть в порт Хургады. Семь человек, включая пятерых иностранцев, пропавших без вести после крушения Sea Story, погибли.