Четверо погибли при крушении парома у берегов Бали

25 ноября 2024 г. туристическая яхта Sea Story потерпела крушение в Красном море к северу от города Марса-Алам. На борту находились 45 человек – 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. Судно отправилась в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября оно должно было прибыть в порт Хургады. Семь человек, включая пятерых иностранцев, пропавших без вести после крушения Sea Story, погибли.