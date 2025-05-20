Все пропавшие пассажиры затонувшей яхты Sea Story погибли

Судно потерпело крушение утром 25 ноября 2024 г. в Красном море к северу от города Марса-Алам. На борту находились 45 человек – 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа. Яхта отправилась в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября она должна была прибыть в порт Хургады.