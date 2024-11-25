Яхта с 30 туристами на борту затонула в Красном море в Египте

В августе у берегов Палермо в Сицилии затонула 56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании. Судно опустилось на глубину около 50 м. На борту находились 22 человека, 15 из них были спасены. Из-под обломков яхты извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча, который был владельцем судна, и его 18-летней дочери Ханны, также были обнаружены еще три тела. По словам основателя и гендиректора The Italian Sea Group Джованни Костантино, яхта потерпела крушение из-за ошибок экипажа.