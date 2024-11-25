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Яхта с 30 туристами на борту затонула в Красном море в Египте

Ведомости

Яхта, на борту которой был 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море к северу от города Марса-Алам. Об этом сообщает египетская газета Youm7.

Сигнал бедствия с туристической яхты «Морская история» поступил ранним утром 25 ноября. Судно отправилось в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября оно должно было прибыть в порт Хургады. Ведется поисково-спасательная операция.

Позже губернатор провинции Красное море генерал-майор Амр Ханафи объявил, что найдено нескольких выживших, поисковые работы продолжаются.

В августе у берегов Палермо в Сицилии затонула 56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании. Судно опустилось на глубину около 50 м. На борту находились 22 человека, 15 из них были спасены. Из-под обломков яхты извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча, который был владельцем судна, и его 18-летней дочери Ханны, также были обнаружены еще три тела. По словам основателя и гендиректора The Italian Sea Group Джованни Костантино, яхта потерпела крушение из-за ошибок экипажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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