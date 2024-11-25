Яхта с 30 туристами на борту затонула в Красном море в Египте
Яхта, на борту которой был 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море к северу от города Марса-Алам. Об этом сообщает египетская газета Youm7.
Сигнал бедствия с туристической яхты «Морская история» поступил ранним утром 25 ноября. Судно отправилось в дайвинг-тур из порта Порт-Галиб в Марса-Аламе 24 ноября, 29 ноября оно должно было прибыть в порт Хургады. Ведется поисково-спасательная операция.
Позже губернатор провинции Красное море генерал-майор Амр Ханафи объявил, что найдено нескольких выживших, поисковые работы продолжаются.
В августе у берегов Палермо в Сицилии затонула 56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании. Судно опустилось на глубину около 50 м. На борту находились 22 человека, 15 из них были спасены. Из-под обломков яхты извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча, который был владельцем судна, и его 18-летней дочери Ханны, также были обнаружены еще три тела. По словам основателя и гендиректора The Italian Sea Group Джованни Костантино, яхта потерпела крушение из-за ошибок экипажа.