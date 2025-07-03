Росавиация ограничила работу аэропорта в Самаре
Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Самары («Курумоч»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель ведомства опубликовал информацию об ограничениях в 07:37 мск 3 июля.
Ночью и ранним утром Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Тамбова («Донское») и Саратова («Гагарин»). Мера уже отменена.
За ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской (27), Воронежской (22), Липецкой (10) и Курской областях (восемь), а также в Крыму (два).