В Москву может прийти жара

Синоптическую ситуацию формирует гребень европейского антициклона, разъяснил Леус. 3 июля уже ожидается потепление – температура воздуха +25…+27 градусов, по области +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет немного ниже нормы – 745 мм рт. ст.