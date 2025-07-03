В Москву может прийти жара
В Москву может прийти жара, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптическую ситуацию формирует гребень европейского антициклона, разъяснил Леус. 3 июля уже ожидается потепление – температура воздуха +25…+27 градусов, по области +23…+28 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет немного ниже нормы – 745 мм рт. ст.
В пятницу днем ожидается +25…+27 градусов, но во второй половине дня может пойти дождь, добавил Леус.