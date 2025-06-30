30 июня стало самым холодным за всю историю наблюдений в Москве

28 июня ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус предупредил, что неделя с 30 июня по 6 июля в Москве начнется с похолодания до +15 градусов. Синоптик уточнял, что 30 июня в столице ожидается ветреная погода, а 1 июля станет одним из самых холодных за последние годы наблюдений – воздух не прогреется выше +16…+18 градусов. Леус напомнил, что в XXI в. дневная температура 1 июля только три раза опускалась ниже 20-градусной отметки, а последние 10 лет она была выше. Потепление прогнозируется 3 июля.