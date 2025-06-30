30 июня стало самым холодным за всю историю наблюдений в Москве
В Москве 30 июня стало самым холодным за всю историю главной метеостанции ВДНХ. Об этом сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Тишковец уточнил, что к 15:00 термометр показал +12,6 градуса. Таким образом, побиты антирекорды 1962 и 1976 гг., когда в этот день было +14,0 градусов и +14,7 градуса соответственно. Кроме того, установлен рекорд минимального давления – на столичных барометрах к 15:00 показания составили 728,0 мм рт. ст. По словам синоптика, побит прежний минимум 45-летней давности.
На сайте Гидрометцентра России говорится, что 30 июня в Москве облачно и дождь. Температура в столице +14...+16 градусов, по Московской области +12...+17 градусов. Местами порывы ветра до 15 м/с.
28 июня ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус предупредил, что неделя с 30 июня по 6 июля в Москве начнется с похолодания до +15 градусов. Синоптик уточнял, что 30 июня в столице ожидается ветреная погода, а 1 июля станет одним из самых холодных за последние годы наблюдений – воздух не прогреется выше +16…+18 градусов. Леус напомнил, что в XXI в. дневная температура 1 июля только три раза опускалась ниже 20-градусной отметки, а последние 10 лет она была выше. Потепление прогнозируется 3 июля.