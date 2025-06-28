Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

30 июня в Москве ожидается ветреная погода, температура воздуха составит +15…+17 градусов, а атмосферное давление опустится до 729 мм рт. ст., предупредил Леус. Начало месяца тоже будет прохладным, 1 июля станет одним из самых холодных за последние годы наблюдений – воздух не прогреется выше +16…+18 градусов. Синоптик напомнил, что в XXI в. дневная температура 1 июля только три раза опускалась ниже 20-градусной отметки, а последние 10 лет она и вовсе была выше.