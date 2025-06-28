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Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

Ведомости

Следующая неделя в Москве начнется с похолодания до +15 градусов, в столице пройдут дожди, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

30 июня в Москве ожидается ветреная погода, температура воздуха составит +15…+17 градусов, а атмосферное давление опустится до 729 мм рт. ст., предупредил Леус. Начало месяца тоже будет прохладным, 1 июля станет одним из самых холодных за последние годы наблюдений – воздух не прогреется выше +16…+18 градусов. Синоптик напомнил, что в XXI в. дневная температура 1 июля только три раза опускалась ниже 20-градусной отметки, а последние 10 лет она и вовсе была выше.

Потепление ожидается 3 июля, когда непродолжительные дожди в столице возможны практически ежедневно, добавил специалист «Фобоса».

В мае ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опровергал прогнозы об аномально жарком лете в 2025 г. По его словам, температура воздуха окажется всего на 1–2 градуса выше нормы. Тишковец отметил, что лето в средней полосе России будет комфортным, хотя возможен небольшой дефицит осадков – их уровень может оказаться ниже нормы на 10–20%.

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