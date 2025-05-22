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Синоптик Тишковец опроверг сообщения об очень жарком лете в 2025 году

Ведомости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал прогнозы о грядущем невероятно жарком лете нереалистичными. Температура воздуха будет всего на 1-2 градуса выше нормы, сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

«Лето в средней полосе России будет хорошее!» – отметил специалист, подчеркнув, что ожидается лишь небольшой дефицит осадков в 10-20%.

По словам Тишковца, в столице уже наступило метеорологическое лето, когда температура воздуха устойчиво держится на уровне +15 градусов. В выходные, по его данным, ожидается потепление до 20-25 градусов тепла.

18 мая Тишковец заявлял, что лето по метеорологическим меркам наступит через 10 дней (28 мая). За последние 30 лет «климатическое» лето в столице обычно наступает 26 мая, добавил тогда метеоролог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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