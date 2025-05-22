Синоптик Тишковец опроверг сообщения об очень жарком лете в 2025 году
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал прогнозы о грядущем невероятно жарком лете нереалистичными. Температура воздуха будет всего на 1-2 градуса выше нормы, сообщил синоптик в своем Telegram-канале.
«Лето в средней полосе России будет хорошее!» – отметил специалист, подчеркнув, что ожидается лишь небольшой дефицит осадков в 10-20%.
По словам Тишковца, в столице уже наступило метеорологическое лето, когда температура воздуха устойчиво держится на уровне +15 градусов. В выходные, по его данным, ожидается потепление до 20-25 градусов тепла.
18 мая Тишковец заявлял, что лето по метеорологическим меркам наступит через 10 дней (28 мая). За последние 30 лет «климатическое» лето в столице обычно наступает 26 мая, добавил тогда метеоролог.