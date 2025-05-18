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Тишковец: метеорологическое лето в Центральной России наступит через 10 дней

Ведомости

Летние температуры в Центральной России, в том числе в Москве, установятся через 10 суток, среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке выше +15 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В конце мая в Центральной России днем потеплеет до +23…+28 градусов, а по ночам столбики термометров будут держаться выше +10 градусов, написал Тишковец.

«И самое главное, в эти дни (с 27-го числа и далее) ожидается наступление так называемого «метеорологического лета», когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов», – отметил он.

За последние 30 лет «климатическое» лето в столице обычно наступает 26 мая, добавил метеоролог. Ожидается, что в этом году оба лета начнутся почти одновременно.

Тишковец ранее предупредил, что температуры воздуха на текущей неделе в Москве будут характерны для октября. Летнее тепло ожидается в регионе только летом, писал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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