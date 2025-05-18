Тишковец: метеорологическое лето в Центральной России наступит через 10 дней
Летние температуры в Центральной России, в том числе в Москве, установятся через 10 суток, среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке выше +15 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
В конце мая в Центральной России днем потеплеет до +23…+28 градусов, а по ночам столбики термометров будут держаться выше +10 градусов, написал Тишковец.
«И самое главное, в эти дни (с 27-го числа и далее) ожидается наступление так называемого «метеорологического лета», когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов», – отметил он.
За последние 30 лет «климатическое» лето в столице обычно наступает 26 мая, добавил метеоролог. Ожидается, что в этом году оба лета начнутся почти одновременно.
Тишковец ранее предупредил, что температуры воздуха на текущей неделе в Москве будут характерны для октября. Летнее тепло ожидается в регионе только летом, писал он.