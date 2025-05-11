Синоптик предупредил об октябрьской погоде в Москве в начале недели

Ночью в столице температура воздуха не поднимается выше +3 градусов, днем потеплеет до +6…+8 градусов, в Подмосковье – до +4…+9 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы. Летнее тепло ожидается в регионе только летом, добавил он.