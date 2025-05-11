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Синоптик предупредил об октябрьской погоде в Москве в начале недели

Ведомости

В начале следующей недели в Москву придут аномальные для мая холода, такие низкие температуры характерны для октября, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Начало недели будет напоминать не месяц май, а классический октябрь. В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег», – написал он.

12 мая в Москве будет пасмурно, придут аномальные холода, предупредил метеоролог. 

Ночью в столице температура воздуха не поднимается выше +3 градусов, днем потеплеет до +6…+8 градусов,  в Подмосковье – до +4…+9 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы. Летнее тепло ожидается в регионе только летом, добавил он.

В конце апреля в Москву пришло аномальное тепло. Погода 20 апреля температура на базовой метеостанции ВДНХ составила +24,4 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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