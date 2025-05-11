Синоптик предупредил об октябрьской погоде в Москве в начале недели
В начале следующей недели в Москву придут аномальные для мая холода, такие низкие температуры характерны для октября, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Начало недели будет напоминать не месяц май, а классический октябрь. В ближайшие 24 часа в столичном регионе к дождю может примешиваться мокрый снег», – написал он.
12 мая в Москве будет пасмурно, придут аномальные холода, предупредил метеоролог.
Ночью в столице температура воздуха не поднимается выше +3 градусов, днем потеплеет до +6…+8 градусов, в Подмосковье – до +4…+9 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы. Летнее тепло ожидается в регионе только летом, добавил он.
В конце апреля в Москву пришло аномальное тепло. Погода 20 апреля температура на базовой метеостанции ВДНХ составила +24,4 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 г.