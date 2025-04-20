В Москве побит температурный рекорд 1995 года

19 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномально высокие для середины весны температуры сохранятся в Центральной России до 22 апреля включительно. В последние несколько дней суточные рекорды максимальной температуры были установлены в Москве, Смоленске, Ярославле и других городах Центрального федерального округа. Сипоптик уточнил, что 22 апреля произойдет небольшое снижение температуры, но она останется выше нормы на 5-6 градусов. Заметное похолодание начнется 23 апреля.