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В Москве побит температурный рекорд 1995 года

Ведомости

В Москве погода 20 апреля побила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день температура на базовой метеостанции ВДНХ составился +24,4 градуса. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 г. Тогда воздух прогрелся до +24 градусов.

Кроме того, к 12:00 мск сегодняшний рекордный максимум обновили Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.

19 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномально высокие для середины весны температуры сохранятся в Центральной России до 22 апреля включительно. В последние несколько дней суточные рекорды максимальной температуры были установлены в Москве, Смоленске, Ярославле и других городах Центрального федерального округа. Сипоптик уточнил, что 22 апреля произойдет небольшое снижение температуры, но она останется выше нормы на 5-6 градусов. Заметное похолодание начнется 23 апреля.

Вильфанд добавил, что аномально теплая погода с температурными показателями на уровне июня ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая центральное Черноземье. При этом в Санкт-Петербурге 20 апреля ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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