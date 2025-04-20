В Москве побит температурный рекорд 1995 года
В Москве погода 20 апреля побила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день температура на базовой метеостанции ВДНХ составился +24,4 градуса. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 г. Тогда воздух прогрелся до +24 градусов.
Кроме того, к 12:00 мск сегодняшний рекордный максимум обновили Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.
19 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномально высокие для середины весны температуры сохранятся в Центральной России до 22 апреля включительно. В последние несколько дней суточные рекорды максимальной температуры были установлены в Москве, Смоленске, Ярославле и других городах Центрального федерального округа. Сипоптик уточнил, что 22 апреля произойдет небольшое снижение температуры, но она останется выше нормы на 5-6 градусов. Заметное похолодание начнется 23 апреля.
Вильфанд добавил, что аномально теплая погода с температурными показателями на уровне июня ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая центральное Черноземье. При этом в Санкт-Петербурге 20 апреля ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов.