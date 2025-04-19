Вильфанд: аномальная жара продержится в центральной России до 22 апреля

Метеоролог также уточнил, что аномально теплая погода с температурными показателями на уровне июня ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая центральное Черноземье. В то же время, например, в Санкт-Петербурге 20 апреля прогнозируется резкое понижение температуры на десять градусов.