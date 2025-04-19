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/ Общество

Вильфанд: аномальная жара продержится в центральной России до 22 апреля

Ведомости

Аномально высокие для середины весны температуры сохранятся в Центральной России до вторника, 22 апреля, включительно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «РИА Новости».

По его словам, в последние несколько дней суточные рекорды максимальной температуры были установлены в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа.

Вильфанд добавил, что 22 апреля произойдет небольшое снижение температуры, однако она все равно останется значительно выше нормы – на 5-6 градусов. Заметное похолодание начнется только 23 апреля.

Метеоролог также уточнил, что аномально теплая погода с температурными показателями на уровне июня ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая центральное Черноземье. В то же время, например, в Санкт-Петербурге 20 апреля прогнозируется резкое понижение температуры на десять градусов.

На Пасху, 20 апреля, температура воздуха в Москве достигнет 25 градусов. Таким образом, этот праздничный день может стать самым теплым среди аналогичных за всю историю метеонаблюдений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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