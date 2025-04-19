Вильфанд: аномальная жара продержится в центральной России до 22 апреля
Аномально высокие для середины весны температуры сохранятся в Центральной России до вторника, 22 апреля, включительно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «РИА Новости».
По его словам, в последние несколько дней суточные рекорды максимальной температуры были установлены в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа.
Вильфанд добавил, что 22 апреля произойдет небольшое снижение температуры, однако она все равно останется значительно выше нормы – на 5-6 градусов. Заметное похолодание начнется только 23 апреля.
Метеоролог также уточнил, что аномально теплая погода с температурными показателями на уровне июня ожидается только в регионах Центрального федерального округа, включая центральное Черноземье. В то же время, например, в Санкт-Петербурге 20 апреля прогнозируется резкое понижение температуры на десять градусов.
На Пасху, 20 апреля, температура воздуха в Москве достигнет 25 градусов. Таким образом, этот праздничный день может стать самым теплым среди аналогичных за всю историю метеонаблюдений.