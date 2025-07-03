Замглавкома ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области

Гудков родился 11 января 1983 г. в Новосибирске. С 2000 г. служил в Вооруженных силах (ВС) РФ, был курсантом Новосибирского военного института. После окончания училища в 2005 г. его распределили в Воздушно-десантные войска. Там он прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ Гудкова назначили заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Занимал должность заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии.