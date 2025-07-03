Замглавкома ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области

Замглавкома ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской областиОб этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко
Заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, [товарищ Гудкова] Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области», – написал глава региона.
Кожемяко рассказал, что много общался с Гудковым. «Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», – отметил губернатор.
Гудков родился 11 января 1983 г. в Новосибирске. С 2000 г. служил в Вооруженных силах (ВС) РФ, был курсантом Новосибирского военного института. После окончания училища в 2005 г. его распределили в Воздушно-десантные войска. Там он прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ Гудкова назначили заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Занимал должность заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии.
С 24 февраля 2022 г. во главе своего соединения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 28 марта того же года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская».