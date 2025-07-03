Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск самолетов
В аэропорту Казани сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера применялась для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились шесть самолетов, которые выполняли рейсы в Казань.
Росавиация также сняла ограничения на работу аэропорта Самары («Курумоч»). В период их действия на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.
В 13:10 мск Кореняко сообщил о снятии ограничений в аэропорту Ульяновска («Баратаевка»). В период действия меры на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 3 июля системы противовоздушной обороны перехватили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные ликвидировали 27 БПЛА в Белгородской области, еще 22 дрона уничтожено в Воронежской области. В Липецкой области нейтрализовано 10 беспилотников, в Курской – восемь. Еще два БПЛА ликвидировано в Крыму.