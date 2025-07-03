Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск самолетов

Ведомости

В аэропорту Казани сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Мера применялась для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились шесть самолетов, которые выполняли рейсы в Казань.

Росавиация также сняла ограничения на работу аэропорта Самары («Курумоч»). В период их действия на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

В 13:10 мск Кореняко сообщил о снятии ограничений в аэропорту Ульяновска («Баратаевка»). В период действия меры на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 3 июля системы противовоздушной обороны перехватили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные ликвидировали 27 БПЛА в Белгородской области, еще 22 дрона уничтожено в Воронежской области. В Липецкой области нейтрализовано 10 беспилотников, в Курской – восемь. Еще два БПЛА ликвидировано в Крыму.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных