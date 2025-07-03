Матерей-героинь уравняют в соцгарантиях с Героями Труда

На заседании Мишустин также отметил, что в страховой стаж многодетных родителей будет включаться срок ухода за каждым ребенком, никакие ограничения на максимальное использование этого права действовать не будут. Сейчас в страховой стаж засчитывают полтора года ухода за ребенком одним из родителей, но есть ограничение: не более шести лет за всех детей.