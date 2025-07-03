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Матерей-героинь уравняют в соцгарантиях с Героями Труда

Ведомости

Правительство разработало законопроект, которым предлагается расширить социальные льготы, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих звание «Мать-героиня», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«Как отмечал президент, вырастить детей – это огромный труд, и надо распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня". Речь идет о тех, кто родил и воспитал 10 и более детишек», – отметил Мишустин.

Среди льгот, которые будут предусмотрены для матерей указанного статуса, – внеочередное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на получение в собственность земельного участка на бесплатной основе и первоочередное обеспечение строительными материалами. Кроме того, женщины смогут получить дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.

Законопроектом предусмотрен вариант, когда многодетная мать захочет отказаться от льгот в пользу ежемесячной денежной выплаты. Ее размер превысит 72 000 руб., оформление будет доступно на «Госуслугах».

На заседании Мишустин также отметил, что в страховой стаж многодетных родителей будет включаться срок ухода за каждым ребенком, никакие ограничения на максимальное использование этого права действовать не будут. Сейчас в страховой стаж засчитывают полтора года ухода за ребенком одним из родителей, но есть ограничение: не более шести лет за всех детей.

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