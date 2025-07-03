Умер сыгравший в «Убить Билла» актер Майкл Мэдсен

Умер сыгравший в «Убить Билла» актер Майкл МэдсенЕму было 67 лет
Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Убить Билла» и «Бешеные псы», умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Мэдсен родился 25 сентября 1957 г. в Чикаго. До актерской карьеры работал автомехаником, санитаром скорой помощи, маляром, рабочим на автозаправке. Будучи подростком попал в чикагский театр Steppenwolf Theatre Company. Там же исполнил роль в постановке «О мышах и людях» вместе с Джоном Малковичем.
Первую роль в кино исполнил в 25 лет. Он сыграл в фильме режиссера Эдвардца Цвика «Специальный бюллетень» (1983). Играл в фильмах постановщиков Бэрри Левинсона, Ричарда Бенджамина, Оливера Стоуна. Также исполнил роль в «Донни Браско» (1997), где работал на одной площадке с Аль Пачино и Джонни Деппом.
Славу принесло сотрудничество с Квентином Тарантино. Первой картиной стали «Бешеные псы» (1992), где Мэдсен исполнил роль члена банды Джо Кэббота, темноволосого «Мистера Блондина» Вики Вега. В дальнейшем сыграл в фильмах «Убить Билла» (2003) и «Омерзительная восьмерка» (2015).