Умер сыгравший в «Убить Билла» актер Майкл Мэдсен

Первую роль в кино исполнил в 25 лет. Он сыграл в фильме режиссера Эдвардца Цвика «Специальный бюллетень» (1983). Играл в фильмах постановщиков Бэрри Левинсона, Ричарда Бенджамина, Оливера Стоуна. Также исполнил роль в «Донни Браско» (1997), где работал на одной площадке с Аль Пачино и Джонни Деппом.