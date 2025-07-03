Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Умер сыгравший в «Убить Билла» актер Майкл Мэдсен

Ему было 67 лет
Ведомости

Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Убить Билла» и «Бешеные псы», умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 г. в Чикаго. До актерской карьеры работал автомехаником, санитаром скорой помощи, маляром, рабочим на автозаправке. Будучи подростком попал в чикагский театр Steppenwolf Theatre Company. Там же исполнил роль в постановке «О мышах и людях» вместе с Джоном Малковичем. 

Первую роль в кино исполнил в 25 лет. Он сыграл в фильме режиссера Эдвардца Цвика «Специальный бюллетень» (1983). Играл в фильмах постановщиков Бэрри Левинсона, Ричарда Бенджамина, Оливера Стоуна. Также исполнил роль в «Донни Браско» (1997), где работал на одной площадке с Аль Пачино и Джонни Деппом. 

Славу принесло сотрудничество с Квентином Тарантино. Первой картиной стали «Бешеные псы» (1992), где Мэдсен исполнил роль члена банды Джо Кэббота, темноволосого «Мистера Блондина» Вики Вега. В дальнейшем сыграл в фильмах «Убить Билла» (2003) и «Омерзительная восьмерка» (2015).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных