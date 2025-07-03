В Ростовской области птенца белоголового орлана назвали Трампом

По словам Моргуновой, 3 июля молодой орлан совершил свой первый вылет из гнезда, начав тем самым путь во взрослую жизнь. Несмотря на то, что Трампу почти три месяца, его родители, орланы Лариса и Валера, продолжают активно о нем заботиться.