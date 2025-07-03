В Ростовской области птенца белоголового орлана назвали Трампом
В зоопарке «Малинки», расположенном недалеко от города Шахты в Ростовской области, впервые вылупился птенец белоголового орлана, сообщают «РИА Новости». Как рассказала директор парка Элеонора Моргунова, новорожденный оказался самцом, и ему дали имя Трамп – в честь символа США и как знак надежды на потепление в российско-американских отношениях.
Ранее сотрудники зоопарка сообщали, что имя птенцу дадут после определения пола: Трамп – если это самец, или Меланья – если самка. Белоголовый орлан – национальный символ США, его изображение украшает герб страны.
По словам Моргуновой, 3 июля молодой орлан совершил свой первый вылет из гнезда, начав тем самым путь во взрослую жизнь. Несмотря на то, что Трампу почти три месяца, его родители, орланы Лариса и Валера, продолжают активно о нем заботиться.