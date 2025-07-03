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«Коммерсантъ»: в Москве задержан азербайджанский бизнесмен Вагиф Сулейманов

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В Москве задержан известный предприниматель азербайджанского происхождения Вагиф Сулейманов, также известный как Вагиф Бакинский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Основанием для задержания стало нарушение правил пребывания на территории России. В настоящий момент Сулейманов направлен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, где ожидает депортации в Азербайджан.

Сулейманова связывают с рядом бизнес-проектов в столице, в том числе с крупным агропромышленным комплексом «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился 15 августа 1965 г. в Тбилиси, провел юность в Баку, а в 1990-е гг. переехал в Россию.

В 2006 г. Сулейманов уже привлекался к ответственности – тогда он был задержан в Москве за хранение 33 граммов гашиша.

Недавнее обострение отношений между Москвой и Баку произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений.

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