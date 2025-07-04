В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток из Оренбурга
Подростка из Оренбурга внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Речь об Амире Шагатове, родившемся 13 апреля 2011 г.
По данным на 4 июля в реестр Росфинмониторинга включены 17 820 физических лиц и 816 организаций.
25 марта ТАСС со ссылкой на источник писал, что разыскиваются 4899 лиц, числящихся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Разыскиваемые террористы и экстремисты являются подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям Уголовного кодекса России.