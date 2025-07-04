В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток из Оренбурга

25 марта ТАСС со ссылкой на источник писал, что разыскиваются 4899 лиц, числящихся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Разыскиваемые террористы и экстремисты являются подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям Уголовного кодекса России.