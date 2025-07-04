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Суд приговорил экс-замглавы МЧС Барышева к трем годам за мошенничество

Ведомости

Бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева приговорили к трем годам по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ). Он будет отбывает наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 руб.

Суд установил, что Барышев в 2017-2019 гг. подделал и представил в суд документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. В результате суд предоставил чиновнику трехкомнатную квартиру в Московском регионе. 

«Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере», – добавили в СК.

Барышев занимал пост заместителя главы МЧС России с февраля 2017 г. по май 2021 г. Весной 2023 г. Барышев был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты гостайны.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Барышева от должность в июне 2024 г. в связи с выходом на пенсию.

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