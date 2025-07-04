Суд приговорил экс-замглавы МЧС Барышева к трем годам за мошенничество

Барышев занимал пост заместителя главы МЧС России с февраля 2017 г. по май 2021 г. Весной 2023 г. Барышев был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты гостайны.