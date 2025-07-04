В Керченском проливе очистили от мазута 673 км береговой линии
Более 673 км береговой линии очищено от мазута с момента начала работ по устранению последствий ЧС в Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
На проведенном вице-премьером Виталием Савельевым заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров, стало известно, что собрано около 167 000 т загрязненного песка и грунта, их утилизация продолжается.
В работах задействована группировка водолазов, занимающихся поиском и подъемом мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка: уже извлечено 1188 т загрязненного грунта.
Кроме того, продолжается погружение свай для будущего монтажа трех коффердамов, а также демонтаж надстройки затонувших судов – срезано более 180 м.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе во время шторма затонули два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Каждое из судов перевозило по 4000 т мазута, существенная часть которого оказалась в морской воде. Из-за последствий экологической катастрофы пляжи Анапы и Темрюка пришлось закрыть для посещения на весь летний сезон текущего года. В начале июня в Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС.