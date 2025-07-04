В Керченском проливе очистили от мазута 673 км береговой линии

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе во время шторма затонули два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Каждое из судов перевозило по 4000 т мазута, существенная часть которого оказалась в морской воде. Из-за последствий экологической катастрофы пляжи Анапы и Темрюка пришлось закрыть для посещения на весь летний сезон текущего года. В начале июня в Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны в местах проведения работ по ликвидации ЧС.