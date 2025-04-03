Краснов: волонтеры опередили МЧС в устранении разлива мазута

Как говорила «Ведомостям» волонтер Анна Пестерева (была в Анапе в начале января), у нее сложилось впечатление, что «люди остались практически один на один с проблемой». Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, работавший в оперштабе Краснодарского края, сказал «Ведомостям», что «задачи по ликвидации последствий аварии решались совместно со всеми». «Это касается и обеспечения деятельности самих волонтеров – чиновники оперативно отрабатывали все запросы», – уточнил он. При этом Исмаилов отметил, что группировка МЧС действительно стала пополняться только после решения о введении на Кубани режима ЧС федерального уровня 26 декабря 2024 г. Волонтеры же, по его словам, там работали «с первых дней».