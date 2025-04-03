Краснов: волонтеры опередили МЧС в устранении разлива мазута

Краснов: волонтеры опередили МЧС в устранении разлива мазутаГенпрокуратура добилась увеличения группировки сил реагирования до 10 000 человек
Прокуроры комплексно отреагировали на крушение танкеров в Керченском проливе и последовавший за этим разлив нефтепродуктов в акваториях Азовского и Черного морей, заявил генпрокурор России Игорь Краснов во время ежегодного доклада в Совете Федерации (СФ). «Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 000 человек», – сказал он сенаторам.
19 марта на ведомственной коллегии Краснов заявлял, что «с учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Генпрокуратура запланировала проверить работу МЧС России и его территориальных органов. «Ведомости» направили запрос в МЧС.
Участие волонтеров в ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе 14 января отмечал президент России Владимир Путин. «Пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов», – заявлял он на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, добавил Краснов. «В настоящее время контролируем утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов. По поручению главы государства по всей стране проводятся проверки танкерного флота», – уточнил он. Проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих танкеры, по поручению Путина проводит также Минтранс – проведение проверочных мероприятий поручено Ространснадзору.
Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих танкеры. Ожидается, что контрольные мероприятия завершатся до начала навигации 2025 г. Также Ространснадзор внепланово проверяет объекты водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Ключевой целью проверок является недопущение загрязнений моря, предупредительное устранение нарушений. Кроме того, ведомство контролирует соблюдение законодательства в портах региона.
Путин на совещании с правительством 9 января 2025 г. заявлял, что разлив мазута в Азовском и Черном морях стал одним из самых серьезных вызовов в сфере экологии, с которыми страна столкнулась за последний год. Он подчеркнул, что тех усилий, которые предпринимаются для минимизации ущерба, «явно недостаточно», и поручил создать комиссию или штаб по ликвидации последствий разлива мазута.
Как произошла катастрофа
Первыми встретили мазутное загрязнение волонтеры, среди которых были как добровольцы, так и те, кого направила местная администрация (курсанты, студенты), сказал «Ведомостям» эколог Георгий Каваносян, который сам был в Анапе в качестве волонтера. «Только спустя две-три недели удалось их [мешки с мазутом] вывезти, до этого они лежали неделями – их разъедал мазут, они вытекали», – рассказал он.
По его оценке, в декабре – январе в ликвидации разлива мазута было задействовано порядка 15 000 волонтеров, сейчас их на месте «крайне мало». К апрелю-маю ожидается вторичная волна загрязнения из-за потепления и можно прогнозировать, что количество волонтеров увеличится, но вряд ли их будет так же много, как в первые месяцы катастрофы, сказал Каваносян.
Как говорила «Ведомостям» волонтер Анна Пестерева (была в Анапе в начале января), у нее сложилось впечатление, что «люди остались практически один на один с проблемой». Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, работавший в оперштабе Краснодарского края, сказал «Ведомостям», что «задачи по ликвидации последствий аварии решались совместно со всеми». «Это касается и обеспечения деятельности самих волонтеров – чиновники оперативно отрабатывали все запросы», – уточнил он. При этом Исмаилов отметил, что группировка МЧС действительно стала пополняться только после решения о введении на Кубани режима ЧС федерального уровня 26 декабря 2024 г. Волонтеры же, по его словам, там работали «с первых дней».