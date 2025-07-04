При ударе по Донецку погибли четыре человека
В ходе атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на запад Донецка погибли четыре человека, еще четверо ранены. Об этом сообщает ТАСС.
3 июля ВСУ предприняли попытку нанести удар по территории Донецкой народной республики с использованием ракет Storm Shadow.
Утром 4 июля украинские военные атаковали Сергиев Посад в Подмосковье четырьмя беспилотниками. Удар пришелся по подстанции. В результате электричества лишились 42 000 человек. Власти сообщали о двух пострадавших.
В Ижевске после атаки БПЛА 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Всего пострадали 57 человек.