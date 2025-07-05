МЖД опровергла сообщения об эвакуации на Киевском вокзале
В 10:20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление. Его быстро ликвидировали собственными силами, пострадавших нет.
Ситуация вызвала отклонения от графика поездов дальнего следования, аэроэкспрессов и МЦД-4. МЖД принесла извинения пассажирам. В сообщении заверили, что поезда будут в скорейшем времени введены в график.
25 июня на станции «Лосиноостровская» Ярославского направления из цистерны в грузовом поезде вытекла серная кислота. Состояние окружающей среды контролировала экологическая лаборатория МЖД. Пострадавших в результате инцидента не было, грузовой парк находится в отдалении от жилых кварталов.