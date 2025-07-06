ЮГК опровергла информацию о задержании Струкова при попытке вылета

Сам Струков 4 июля заявлял ТАСС, что находится в Челябинской области и не планирует уклоняться от контактов с правоохранительными органами. 3 июля Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства акций ЮГК, принадлежащих Струкову. Как сообщил источник «Ведомостей», основанием для иска стало нарушение антикоррупционного законодательства – совмещение депутатского мандата с управлением бизнесом в регулируемой им же сфере природопользования.