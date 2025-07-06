ЮГК опровергла информацию о задержании Струкова при попытке вылета
В «Южуралзолото» (ЮГК) опровергли сообщения СМИ о задержании заместителя председателя заксобрания Челябинской области, главы компании Константина Струкова. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление ЮГК.
В компании уточнили, что предприниматель и депутат не пытался покинуть Россию и в течение всего дня 5 июля находился на рабочем месте в московском офисе компании.
«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», – подчеркнули в ЮГК.
«Коммерсантъ» 5 июля сообщил, что Струков пытался вылететь в Турцию на своем арестованном бизнес-джете из Челябинска, но Росавиация запретила взлет.
Сам Струков 4 июля заявлял ТАСС, что находится в Челябинской области и не планирует уклоняться от контактов с правоохранительными органами. 3 июля Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства акций ЮГК, принадлежащих Струкову. Как сообщил источник «Ведомостей», основанием для иска стало нарушение антикоррупционного законодательства – совмещение депутатского мандата с управлением бизнесом в регулируемой им же сфере природопользования.